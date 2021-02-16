Светлана Миронова заняла пятое место на ЧМ-2021 по биатлону

Россиянка Светлана Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону – 2021 в словенской Поклюке. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Миронова стала лучшей из учувствовавших в соревнованиях россиянок (+2.05,8; два промаха). Отмечается, что до последнего рубежа спортсменка претендовала на медаль.

Победительницей стала чешка Маркета Давидова. Она ни разу не промахнулась на четырех огневых рубежах. Время прохождения дистанции составило 42 минуты 27,7 секунды. Второе место заняла шведка Ханна Эберг с одним промахом (+27,9 секунды). Бронзовым призером стала норвежка Ингрид Тандревольд также с одним промахом (+1 минута 4,0 секунды).

Ранее, 12 февраля, швед Мартин Понсилуома занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. В ходе соревнования спортсмен на дистанции 10 км показал результат 24 минуты 41,1 секунды, на двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. На второй строчке оказался француз Симон Дестье, третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен.

Россиянин Эдуард Латыпов, в свою очередь, занял 10-е место, Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов — 26-м, Антон Бабиков — 53-м, Карим Халили — 64-м.