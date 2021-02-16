Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода
Происшествия
В Красноярском крае 26 вагонов с углем сошли с рельсов
Мир
В Норвегии коронавирус выявили у экипажей рыболовных судов из России
Общество
«Норникель» не будут обжаловать штраф в 146 млрд рублей
Общество
В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике на Лубянке
Общество
Минздрав РФ отметил высокий интерес к вакцине «Спутник V»
Туризм
Власти Петербурга выразили надежду на «высокий турсезон» в 2021 году
Мир
Семь новых случаев заражения Эболой подтвердили в Гвинее

Светлана Миронова заняла пятое место на ЧМ-2021 по биатлону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка Светлана Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону – 2021 в словенской Поклюке. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Миронова стала лучшей из учувствовавших в соревнованиях россиянок (+2.05,8; два промаха). Отмечается, что до последнего рубежа спортсменка претендовала на медаль.

Нелегок подъем: россияне неудачно стартовали на биатлонном ЧМ
Прошла почти половина гонок турнира, а поводов для радости пока нет

Победительницей стала чешка Маркета Давидова. Она ни разу не промахнулась на четырех огневых рубежах. Время прохождения дистанции составило 42 минуты 27,7 секунды. Второе место заняла шведка Ханна Эберг с одним промахом (+27,9 секунды). Бронзовым призером стала норвежка Ингрид Тандревольд также с одним промахом (+1 минута 4,0 секунды).

Ранее, 12 февраля, швед Мартин Понсилуома занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. В ходе соревнования спортсмен на дистанции 10 км показал результат 24 минуты 41,1 секунды, на двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. На второй строчке оказался француз Симон Дестье, третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен.

Россиянин Эдуард Латыпов, в свою очередь, занял 10-е место, Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов — 26-м, Антон Бабиков — 53-м, Карим Халили — 64-м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021