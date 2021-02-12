Понсилуома занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону

Швед Мартин Понсилуома 12 февраля занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Трансляцию гонки вел телеканал Eurosport.

«Я хорошо проводил спринтерские гонки в этом году. Попадал в десятку несколько раз. Ключом к успеху была идеальная стрельба, она у меня получилась. Я смог сосредоточиться на своей работе. Конечно, я не был ни в чем уверен. Ждал на финише, потому что понимал, что всякое возможно», — прокомментировал Понсилуома свою победу.

В ходе соревнования спортсмен на дистанции 10 км показал результат 24 минуты 41,1 секунды, на двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. На второй строчке оказался француз Симон Дестье, третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Понсилуома стал вторым шведским биатлонистом, который сумел завоевать золото чемпионата мира в личной гонке. Первым был Адольф Виклунд, победивший в индивидуальной гонке на турнире в 1958 году.

Россиянин Эдуард Латыпов, в свою очередь, занял 10-е место, Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов — 26-м, Антон Бабиков — 53-м, Карим Халили — 64-м.

9 февраля 2021 года IBU рекомендовал биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды не публиковать в социальных сетях изображение госсимволов страны во время ЧМ в Словении.

В конце прошлого года CAS постановил, что до 16 декабря 2022 года российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях.