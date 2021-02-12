Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Медики из США выявили микротромбы у умерших от COVID-19 пациентов
Общество
Эвакуаторы за сутки отбуксировали в Москве 70 застрявших в снегу автомобилей
Мир
США исключат хуситов из списка террористических организаций
Мир
Эксперт ВОЗ сообщил о повторных случаях заболевания новыми штаммами COVID-19
Общество
В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 30 рейсов
Происшествия
Во Владикавказе возбудили уголовное дело по факту взрыва в магазине
Мир
ВОЗ анонсировала предварительный доклад по итогам визита в Ухань
Мир
В Киеве начали проверку информации о взрыве на детской площадке
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО

Понсилуома занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швед Мартин Понсилуома 12 февраля занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Трансляцию гонки вел телеканал Eurosport.

Словенский репертуар: на что претендуют наши биатлонисты в Поклюке
Первый турнир под нейтральным флагом — как главная проверка перед Олимпиадой

«Я хорошо проводил спринтерские гонки в этом году. Попадал в десятку несколько раз. Ключом к успеху была идеальная стрельба, она у меня получилась. Я смог сосредоточиться на своей работе. Конечно, я не был ни в чем уверен. Ждал на финише, потому что понимал, что всякое возможно», — прокомментировал Понсилуома свою победу.

В ходе соревнования спортсмен на дистанции 10 км показал результат 24 минуты 41,1 секунды, на двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. На второй строчке оказался француз Симон Дестье, третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Понсилуома стал вторым шведским биатлонистом, который сумел завоевать золото чемпионата мира в личной гонке. Первым был Адольф Виклунд, победивший в индивидуальной гонке на турнире в 1958 году.

Россиянин Эдуард Латыпов, в свою очередь, занял 10-е место, Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов — 26-м, Антон Бабиков — 53-м, Карим Халили — 64-м.

9 февраля 2021 года IBU рекомендовал биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды не публиковать в социальных сетях изображение госсимволов страны во время ЧМ в Словении.

В конце прошлого года CAS постановил, что до 16 декабря 2022 года российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021