Словенский репертуар: на что претендуют наши биатлонисты в Поклюке

Уже 10 февраля гонкой супермикст-эстафеты стартует программа чемпионата мира – 2021 по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке. Для россиян турнир будет необычным и непохожим ни на один другой. ЧМ в Словении станет первым крупным стартом для российского биатлона, где будет запрещена официальная государственная символика. По сути, официально сборная России и не участвует на чемпионате мира — нашу страну представляет команда Союза биатлонистов России (СБР). Тем не менее, как считает большинство экспертов, фактор нейтрального статуса на подготовку и выступление спортсменов серьезно не повлияет. А вот стратегия тренерского штаба и физическая готовность конкретно сейчас выдавать свой максимум вполне могут сыграть свою роль.

Ранний заезд

К чемпионату мира россияне подходят со смешанными эмоциями. С одной стороны, два последних этапа Кубка мира вселили не просто надежду в отечественный биатлон, ряд экспертов и вовсе заговорили о претензиях на борьбу с Норвегией и Францией за первое место в медальном зачете ЧМ. С другой — шапкозакидательские настроения перед чемпионатом Европы уже привели нас к первому за долгие годы турниру без золотых наград и худшему результату с 1995 года. Резерв сборной не смог проявить себя на фоне смешанных составов других стран, а ведь некоторые спортсмены с ЧЕ поедут и на ЧМ.

При этом большинство экспертов сохраняют всё же позитивный настрой, пусть позитив скорее сдержанный и осторожный.

— После гонок в Антхольце чемпионат я жду с большой надеждой, — сказал «Известиям» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко, — Не зная результатов тренировочной работы, сложно судить о готовности команды прямо сейчас. Если бы я присутствовал на тренировочном сборе перед ЧМ, мое мнение касательно перспектив могло бы поменяться. А так я до сих пор под впечатлением от Антхольца и Оберхофа.

Крайне важный для потенциального успеха сборной фактор: сборная уже прошла акклиматизацию. Для подготовки к ЧМ тренерский штаб Валерия Польховского принял решение отправить сборную на высокогорный сбор. Причем не в Сочи или Австрию, как обычно, а прямо на трассу чемпионата мира в Поклюке. Поэтому сложности с перепадом высот на спортсменов влиять не должны.

— На всех горы будут влиять одинаково, вопрос только, как кто будет восстанавливаться, — считает Ярошенко. — В принципе, в расписании турнира есть дни отдыха, график гонок вполне комфортный. К тому же не все будут участвовать в эстафетах и серьезно уставать. В силу физиологии накрыть может разве что наших девушек, по парням я бы не переживал.

Особые условия

А вот двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий по своим собственным впечатлениям помнит, что выступать в Словении немного иначе, чем в других биатлонных центрах, и сбор российской команды перед ЧМ в Поклюке даст свое преимущество.

— Трасса в горах, высота свою роль точно сыграют, — сказала «Известиям» Анна Богалий. — Даже по этапам Кубка мира в Словении видно, что выступать сложно. Интересно, какие будут спуски — их хотели изменить. С каждым годом трасса становится всё сложнее, подъемы тяжелые — отдыхать на такой трассе будет негде. Нужно постоянно толкаться, бороться. Особенно интересными будут в Поклюке контактные гонки. Надеюсь только, что не подведет погода и снежный покров позволит организаторам сделать интересную и удобную трассу.

Трасса — это отдельный разговор. Про Поклюку много кто говорит, что бежать там, словно русская рулетка — никогда не знаешь, чего ждать от следующего поворота и как правильно тактически распределять силы на дистанции.

— Поклюка — интересная трасса. Она иногда открывает новые имена, многие ребята именно здесь приятно удивляют. Я сама одержала свою первую победу именно в Словении, — вспомнила Богалий. — В тот день мое физическое и психологическое состояние было на максимуме, сервис прекрасно отработал, рубежи прошла спокойно. Всё сошлось — нашим ребятам для успеха нужна такая же ситуация. И немного везения.

По мнению Ярошенко, учитывая сложную трассу в Поклюке, помимо хорошей физической готовности тренерам важно будет найти и правильный инвентарь на словенский снег.

— Нужно найти именно ту пару лыж, которая будет лучше всего подходить конкретному спортсмену, — отметил Ярошенко. — Скорее всего, погода будет стабильна и нужна будет одна пара лыж на все гонки. Но для победы сойтись должно абсолютно всё, команда должна отработать идеально.

Шанс для Гараничева

Любопытно, что практически сразу после чемпионата Европы несколько российских участников ЧЕ сразу же полетели из Польши в Словению ради ЧМ. Среди прочих — Евгений Гараничев, чья кандидатура самая спорная. Гараничев провалил несколько последних гонок Кубка мира, неважно выступил на чемпионате Европы. Не совсем ясно, чего тогда ждут от него на чемпионате страны.

— Что касается состава, не мне за него отвечать и не мне его выбирать, — продолжила Анна Богалий. — Тренеры сейчас лучше понимают способности ребят, их готовность. У них есть понимание перспектив команды, определенные надежды. Остается только верить, что эти надежды оправдаются. Тот же Гараничев — опытный, талантливый спортсмен. Его позвали в команду с определенными целями, задачами. Не так давно он бежал неплохо, но сейчас что-то не идет, пропала и стрельба. Видимо, тренеры решили дать ему еще один шанс, и судить об этом решении можно только по итогу турнира.

Нет вопросов разве что к приглашению молодежи. Тот же Карим Халили — вероятно, будущее российского биатлона, и его зовут в команду не ради сиюминутного результата. Сейчас же за медали будут бороться прежде всего Александр Логинов, Светлана Миронова, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев — ребята, которые совсем недавно зажигали и на этапах Кубка мира.

— Ребята у нас неплохие, талантливые, и результат в их руках. Как будут стрелять, это решит исход многих гонок, и загадывать здесь что-то очень сложно», — добавил Ярошенко.

Как готовы

По мнению Ярошенко, первые оценки по функциональной готовности спортсменов можно будет делать уже завтра после первой гонки.

— В супермиксте традиционно приглашают лидеров, самые сильные составы. И глядя на них, мы поймем, какие прогнозы можно делать на весь чемпионат со статистической погрешностью. В каких-то гонках удача будет на нашей стороне, в каких-то нет. Это нормально, главное только, чтобы не подвела функциональная подготовка. Стрельбу добрать еще можно, но если ребята плохо готовы и не бегут на трассе, то по ходу чемпионата здесь вряд ли что-то можно будет изменить. Если спортсмен не готов, то он готов рвать сразу с начала турнира.

Анна Богалий же напомнила, что биатлон — это непредсказуемый вид спорта, где прогнозировать результаты — дело неблагодарное.

— Поэтому всё, что нам остается, — это надеяться и верить в команду, — резюмировала титулованная биатлонистка. — Надеюсь, что ребята закрепят свои январские успехи, потому что результаты в последних гонках не могут не радовать.

На прошлогоднем ЧМ в Атхольце у россиян было две медали — золото и бронза. Обе завоевал Александр Логинов.