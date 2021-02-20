Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Норвегии завоевала золото в женской эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке 20 февраля.

Норвежские спортсменки прошли дистанцию за 1 час 10 минут 39 секунд, допустив 11 промахов, пишет «Спорт-Экспресс».

Второе место заняла сборная Германии (+ 8,8 секунды; 5 промахов), а на третьем месте оказалась сборная Украины (+ 9,2 секунды; 7 промахов).

Россиянки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место. Они проиграли норвежкам 2 минуты 10,9 секунды (1 штрафной круг, 7 промахов), передает «Газета.ru».

16 февраля российская спортсменка Светлана Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону. Сообщалось, что она стала лучшей из участвовавших в соревнованиях россиянок.

10 февраля сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Поклюке. Российская команда финишировала девятой.