В Калининграде пить: названы регионы — лидеры по потреблению водки

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л, что на 2% больше, чем в 2019-м. Топ-5 традиционно возглавили Сахалинская и Магаданская области, республики Коми и Карелия и Чукотка. А вот в лидеры по темпу роста употребления «беленькой» выбилась Калининградская область: 5,6 л на человека, что на 39% больше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, с которыми ознакомились «Известия». Впрочем, по словам представителя региона, больше пить калининградцы не стали — им помогли туристы, которых в прошлом году был небывалый наплыв. Еще один феномен 2020-го: легальное производство водки снизилось на 4,9%, а ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%.

Стабильный год

По итогам 2020 года каждый россиянин выпил в среднем 4,9 л водки, это немного превысило показатель 2019-го — на 2%. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Они получены на основе данных о продажах спиртных напитков, включая водку, из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года. «Известия» ознакомились с исследованием центра.

В топ-5 лидеров по потреблению «беленькой» на душу населения вошли Сахалин (12,4 л, +2% к 2019 году), Магаданская область (11,6 л, – 2%), Республика Коми (11,2 л, +3%), Республика Карелия (9,8 л, без изменений) и Чукотка (9,4 л, –6%). В пресс-службах правительств этих регионов на запрос «Известий» оперативно не ответили.

Потребление водки не подскочило резко, даже несмотря на то, что 2020-й приостановил передвижение россиян вне страны, сказал «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

— Дело в том, что водка — это не напиток среднего класса, поэтому мы не видим увеличения продаж. А вот реализация игристого вина и шампанского, а также дорогого премиального алкоголя выросла в среднем на 15%, — заметил он.

По словам эксперта, не случайно из года в год не меняется топ-5 регионов по потреблению водки. Речь идет о территориях, отдаленных от центральной части России, куда довезти нелегально произведенную продукцию сложно и в итоге невыгодно. Если «серый» рынок спиртного в Ивановской области может составлять около 40%, то в Республике Коми он практически равен нулю. Поэтому жители этих регионов обычно потребляют только легальные напитки. Более того, заработные платы работников названных территорий — одни из самых высоких в РФ.

Скрытое снижение

В 2020 году изготовители зафиксировали феномен: легальное производство водки снизилось на 4,9%, а вот ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%, сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

— Из-за пандемии были прикрыты каналы, через которые обычно нелегально продают легальную водку, то есть мимо кассы, а значит, не фиксируя продажи в ЕГАИС, — отметил он. — Дело в том, что в 75 тыс. населенных пунктов страны нет магазинов с лицензией на продажу спиртного и, например, легальная водка продается в них нелегально. Такое явление довольно распространено в стране: в среднем в год подобная реализация составляет 11 млн декалитров. Но в 2020 году из-за сложностей, связанных с логистикой и перемещениями, часть легальной водки продали законно.

В итоге официальные продажи повысились, а вот потребление в действительности не выросло, а снизилось, уверен эксперт.

Председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов сказал «Известиям», что изменения в потреблении спиртного у россиян всё же происходит — оно снижается. Он подчеркнул, что корректировки идут, но более плавно, при сравнении года к году они могут быть неярко выраженными. Он напомнил, что сейчас в РФ работает ряд ограничительных мер, которые являются достаточно эффективными. Например, крепкий алкоголь перестали продавать через ларьки и павильоны. Так как их сеть в стране достаточно обширная, спиртное было максимально доступным. Временная доступность также постепенно снижается: например, еще 10 лет назад спиртное можно было купить ночью.

В пресс-службе Минздрава на запрос «Известий» не ответили.

Калининградский казус

Согласно данным ЦИФРРА, максимальные темпы роста зафиксировали в Калининградской области. За прошлый год потребление подскочило сразу на 39% до 5,6 л на человека. Глава центра Вадим Дробиз сказал «Известиям», что обычно жители области достаточно активно покупают продукты питания и алкогольные напитки в Польше, которая находится рядом с регионом. Но в этом году люди не могли этого сделать из-за коронавируса, который закрыл все границы в Европе. Поэтому жители Калининградской области были вынуждены чаще приобретать спиртное у себя дома, включая водку.

Но это не единственный фактор, который подтолкнул статистические данные вверх. К приведенной статистике не стоит относится так критично, сказали «Известиям» в пресс-службе правительства Калининградской области. Есть и более прозаичные причины роста увеличившихся продаж водки.

— Во-первых, в определенный период в регионе были перебои с поступлением дезинфицирующих средств. Тогда же активно распространялась информация о том, что для обеззараживания поверхностей можно использовать водку. Во-вторых, у нас был небывалый наплыв туристов. Многие самостоятельно снимали квартиры и организовывали себе досуг, — отметил представитель региона.

Более того, в этом году в области заметно снизилось число отравлений от алкоголя, по этой же причине заметно уменьшилось число смертей, добавили в пресс-службе правительства Калининградского региона.