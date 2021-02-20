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В инструкции к «КовиВак» заметили совпадающее с именем главы центра Чумакова название штамма коронавируса

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Айдар Ишмухаметов — директор Центра Чумакова, который 20 февраля зарегистрировал третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», мог назвать инактивированный штамм SARS-CoV-2, ставший основой препарата, своим именем.

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В инструкции, которая прилагается к вакцине, в главе «Характеристика» сказано, что «КовиВак» представляет собой очищенную суспензию коронавируса SARS-CoV-2 штамма «AYDAR-1», полученного путем репродукции в перевиваемой культуре клеток Vero (линия клеток , часто используемая для культивирования, олучена из клеток почек эпителия, выделенных из африканской зеленой мартышки. – Ред).

Ни в одной научной базе, как выяснили журналисты «Известий», данный штамм поиском не находится. Нет его и на сайте https://clinicaltrials.gov , который используется для демонстрации результатов испытаний лекарственных средств и вакцин.

Из этого можно сделать вывод, что штамм «AYDAR-1» — это достижение именно Института Чумакова, директором которого является Айдар Ишмухаметов. Однако название может быть и простым совпадением с именем директора.

«Известия» направили запрос в центр Чумакова. На момент публикации информацию там не прокомментировали.

О регистрации третьей российской вакцины от COVID-19, которую разработал Центр имени Чумакова, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля. Он добавил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

В тот же день министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «КовиВак» в ходе клинических исследований показала безопасность и эффективность.

Первую в России и в мире вакцину от этого вируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

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