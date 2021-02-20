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Осетинская Амазонка выступит на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Боксер Фатима Дудиева, известная также по прозвищу Осетинская Амазонка, примет участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На ринге она встретится с Татьяной Алексеевой из Москвы.

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«Победа достается тем, кто всегда готов к битве. Поражение подкрадывается к неосторожным и потерявшим бдительность», — заявила Дудиева перед боем.

Спортсменка начинала карьеру как боец ММА, но в 2018 году ушла в бокс. Ее соперница также перешла в профессиональный бокс из кикбоксинга.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных поединках встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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