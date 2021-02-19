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Глава минкульта Украины оценил санкции против Медведчука
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Глава минкульта Украины оценил санкции против Медведчука

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука «исторической справедливостью».

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«Лично для меня это решение — историческая справедливость. К сожалению, оно задержалось во времени. [Экс-президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко] сделал всё, чтобы Медведчук мог летать в Москву и вести свой бизнес в Украине. То, что он [Порошенко] не смог сделать, сделала новая власть», — написал министр в своем Telegram-канале.

По мнению Ткаченко, Медведчук «транслировал всеми возможными способами» фейки, которые якобы «ему теперь писал Кремль».

Глава украинского минкультуры также напомнил, что Медведчук находится под американскими санкциями, и заявил, что решение СНБО стало «началом новой эры, когда врага наконец называют по имени».

Санкции были введены ранее в пятницу, они распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги. Действие ограничений продлится три года. Всего СНБО принял соответствующие решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц.

В Совете Федерации введение Украиной санкций во внесудебном порядке против Медведчука назвали нарушением конституции страны.

В начале февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

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