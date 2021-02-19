Цена биткоина превысила $55 тыс.

Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, превысив отметку $55 тыс., свидетельствуют данные сервиса CoinDesk 19 февраля.

Так, по состоянию на 22:20 мск, цена криптовалюты выросла более чем на 7% за последние сутки и достигла $55 582.

Ранее в этот день стало известно, что капитализация пиринговой платежной системы Bitcoin на криптовалютном рынке превысила отметку $1 трлн.

16 февраля аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий сообщал «Известиям», что биткоин в ближайшее время может достичь отметки $100 тыс.

Скачок цены на биткоин в феврале начался на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией этой криптовалюты на $1,5 млрд. Также предприниматель допустил, что Tesla будет принимать оплату в «крипте».