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Эстония разрешит въезд гражданам восьми государств Европы

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С 22 февраля в Эстонию можно будет въехать без ограничений из восьми стран Европы, для приезжих из остальных государств действует требование обязательного тестирования или десятидневной самоизоляции. Об этом 19 февраля сообщил портал Delfi.

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«Эти государства — Хорватия, Исландия, Греция, Лихтенштейн, Норвегия, Германия, Финляндия и Дания», — сообщил МИД республики. В этих странах фиксируется самый низкий кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней.

Прибывающие из Латвии и Литвы не должны будут соблюдать самоизоляцию, если они предварительно в течение 72 часов получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Также они не обязаны соблюдать самоизоляцию, если приезжают на работу, учебу, на лечение, в связи с семейными обстоятельствами или транзитом, у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными.

Ранее в пятницу врач, доктор медицинских наук, кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V». По его словам, политика и СМИ не должны отрывать медиков от борьбы с опасной пандемией.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что авторитет России на международной арене растет из-за вакцины от коронавируса «Спутник V». Он напомнил, что интерес к препарату проявили в 30 государствах.

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