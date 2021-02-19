Эстония разрешит въезд гражданам восьми государств Европы

С 22 февраля в Эстонию можно будет въехать без ограничений из восьми стран Европы, для приезжих из остальных государств действует требование обязательного тестирования или десятидневной самоизоляции. Об этом 19 февраля сообщил портал Delfi.

«Эти государства — Хорватия, Исландия, Греция, Лихтенштейн, Норвегия, Германия, Финляндия и Дания», — сообщил МИД республики. В этих странах фиксируется самый низкий кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней.

Прибывающие из Латвии и Литвы не должны будут соблюдать самоизоляцию, если они предварительно в течение 72 часов получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Также они не обязаны соблюдать самоизоляцию, если приезжают на работу, учебу, на лечение, в связи с семейными обстоятельствами или транзитом, у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными.

Ранее в пятницу врач, доктор медицинских наук, кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V». По его словам, политика и СМИ не должны отрывать медиков от борьбы с опасной пандемией.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что авторитет России на международной арене растет из-за вакцины от коронавируса «Спутник V». Он напомнил, что интерес к препарату проявили в 30 государствах.