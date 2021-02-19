Лавров отметил рост авторитета России из-за вакцины «Спутник V»

Авторитет России на международной арене растет из-за вакцины от коронавируса «Спутник V», западным государствам это не нравится, заявил 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ситуации с препаратом применима логика русской пословицы «И хочется, и колется», отметил он в беседе с РБК. По мнению Лаврова, на Западе понимают, что если российская вакцина «не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых».



«Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии», — сказал министр.

Одновременно многие европейские страны хотят дождаться, когда «Спутник V» будет сертифицирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Количество запросов из Европы постоянно растет. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества. После того как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая», — продолжил он.

Однако продолжаются попытки дискредитировать препарат, отметил Лавров.

Ранее в пятницу Сан-Марино стало 30-м государством, одобрившим российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса. Препарат ходит в тройку лучших в мире антикоронавирусных вакцин по количеству разрешений, выданных регулирующими госорганами.

«Спутник V» был ранее одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в РФ в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Вакцина доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.