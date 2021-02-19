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Эстонский врач объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V»

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Врач, доктор медицинских наук, кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V». Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает РЕН ТВ.

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По его словам, политика и СМИ не должны отрывать медиков от борьбы с опасной пандемией.

«Я не защищаю никакую вакцину. Я пытаюсь привести всех людей в мире, чтобы политики не мешали медикам, ученым решить, какая вакцина подходит человечеству, а какая не подходит. Чтобы прекратилась эта политическая трескотня вокруг вакцин», — указал Левин.

Он подчеркнул, что статья о российской вакцине, опубликованная в международном журнале The Lancet, не запятнана политикой, так как рецензию писали ученые. Как добавил врач, при наличии отрицательных характеристик вакцина бы получила соответствующие отзывы.

«Но они (ученые. — Ред.) же дали положительный отзыв. Это говорит о том, что среди ученых все-таки люди порядочные, и они любят свою науку и они уважают себя, каждый ученый должен себя уважать», — заключил Левин.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что авторитет России на международной арене растет из-за вакцины от коронавируса «Спутник V». Он напомнил, что интерес к препарату проявили в 30 государствах.

Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в РФ в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Вакцина доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

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