Фотографу впервые в истории удалось запечатлеть желтого пингвина

Фотограф Ив Адамс впервые в истории сделал снимок желтого пингвина на острове Южная Георгия. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает The Independent.

«Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине. На том берегу было 120 тыс. птиц, и эта была единственной желтой», — отметил фотограф.

Адамс находился в Южной Атлантике с экспедицией в декабре 2019 года. Он поясняет, что внимание фотографов привлек яркий окрас пингвина. По его словам, птица была всего в 50 м от исследователей, им повезло сделать фотографии.

Ученые полагают, что данная встреча участников экспедиции с желтым пингвином стала открытием нового пигмента перьев у птиц этого вида. Отмечается, что до этого морскую птицу необычного окраса видели только в 2012 году в Антарктиде. Данное явление объяснили генетической мутацией.

Ранее, 15 февраля, ученые из Великобритании обнаружили неизвестных животных на дне моря под шельфовым ледником Антарктиды, данные существа похожи на губки. Животных нашли во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Отмечается, что специалисты проделали восемь отверстий на площади размером с теннисный корт.

До недавней находки считалось, что на антарктическом побережье отсутствуют прикрепленные бентосные формы жизни.