Ученые обнаружили необычных существ под шельфовым ледником Антарктиды

Ученые из Великобритании обнаружили неизвестных животных на дне моря под шельфовым ледником Антарктиды, данные существа похожи на губки. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, портал Frontiers in Marine Science.

Животных нашли во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Отмечается, что специалисты проделали восемь отверстий на площади размером с теннисный корт.

До недавней находки считалось, что на антарктическом побережье отсутствуют прикрепленные бентосные формы жизни.

Ученые предполагают, что могут найти небольших мобильных падальщиков и хищников, таких как рыбы, черви, медузы и криль, которые обитают в полной темноте под плавучими ледниками.

Как уточнили исследователи, обнаружение этого вида глубоко под шельфовым ледником поднимает множество экологических вопросов, на которые пока невозможно дать полного ответа.

«Эти наблюдения бросают вызов нашему пониманию того, какие типы организмов могут выжить вдали от дневного света, и имеют более широкое значение в отношении эволюции первых сложных организмов на Земле», — следует из сообщения на портале.

В середине августа прошлого года отдыхающие обнаружили на пляже тушу загадочного существа после прошедшего на Сахалине шторма. Они сфотографировали существо. По виду оно напоминало дельфина длиной в несколько метров с клювом на морде. Фотографии заинтересовали ученых из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). По их мнению, найденное животное может быть плавуном или клюворылом.