Меркель и Макрон высказались о будущих отношениях с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 19 февраля, призвала ЕС и США выработать общую стратегию в отношении России.

«Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России», — сказала она.

Она подчеркнула, что такая стратегия должна подразумевать различные предложения о сотрудничестве. При этом в ней должна быть отражена необходимость «четко называть своими именами» различия во мнениях Запада и Москвы.

Вдобавок к этому глава ФРГ заявила, что Россия якобы постоянно впутывает страны ЕС в гибридные разногласия. Именно этим канцлер и объяснила необходимость в повестке.

«Германия открыта к новой главе трансатлантического партнерства», — подчеркнула Меркель.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон в ходе речи на мероприятии выступил за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия.

«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности, — сказал Макрон. — Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией. <…> Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе».

Ранее в этот же день входе своего выступлении на конференции президент США Джозеф Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

Мюнхенская конференция проходит в онлайн-формате 19–20 февраля. В ней примут участие в том числе американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

При этом 12 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует выступать на мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что никаких бойкотов по отношению к Мюнхенской конференции по безопасности нет. При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, кто будет участвовать от России в этом мероприятии.