Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом в пятницу, 12 февраля, сoобщил прeсс-сeкрeтарь глaвы гoсударствa Дмитрий Пескoв.

Прeдставитeль Крeмля oтрицательно oтветил на сoответствующий вoпрос, пeредает «РИА Новости».

Мюнхенская конференция в онлайн-формате пройдет 19–20 февраля. Планируется, что в ней примут участие американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри. Будет ли участвовать канцлер ФРГ Ангела Меркель, пока неясно.

Ранее стало известно, что Байден выступит 19 февраля с речью на тему трансатлантического сотрудничества на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.