Песков опроверг бойкот Россией Мюнхенской конференции по безопасности

Никаких бойкотов по отношению к Мюнхенской конференции по безопасности нет, заявил 18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ему неизвестно, кто будет участвовать от России в этом мероприятии, а кто нет. «По крайней мере, президент не участвует, за остальных говорить не могу, просто не знаю», — объяснил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков заверил, что для Москвы «все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания, тем более такие авторитетные формы, как Мюнхенская конференция».

О том, что глава государства не планирует выступать на Мюнхенской конференции стало известно 12 февраля.

Это мероприятие состоится в онлайн-формате 19–20 февраля. Планируется, что в ней примут участие американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.