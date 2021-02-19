Почти 60% украинцев выступили против выдвижения Зеленского на второй срок

Почти 60% украинцев выступили против того, чтобы действующий президент страны Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и центра «Социс», опубликованные в пятницу, 19 февраля.

Исследование проводилось с 11 по 16 февраля. Методом телефонных интервью было опрошено 3 тыс. украинцев от 18 лет во всех областях страны, помимо неподконтрольных Киеву.

Так, опрос показал, что 57,1% респондентов против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Еще 27,9% опрошенных хотели бы, чтобы он избирался, 8,2% респондентов заявили, что до следующих выборов еще много времени, а 6,7% затруднились ответить на вопрос.

Вместе с этим, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 25,6%. За бывшего украинского лидера Петра Порошенко готовы были бы отдать голоса 19,4%.

При этом во втором туре Зеленский бы выиграл, набрав 56,4%, а Порошенко получил бы поддержку 43,6% голосов.

Ранее, 10 февраля, были опубликованы данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг», который показал, что Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны.

3 февраля стало известно, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с введением им санкций в отношении ряда оппозиционных каналов.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше действующего президента Петра Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил с 73,22% голосов.