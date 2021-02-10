Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Казахстане заявили о переходе в зону низкого риска по коронавирусу
Мир
Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за реабилитацию нацизма в Сети
Авто
Глава Renault Лука де Мео рассказал о новой Lada Niva
Общество
Вакцину от COVID-19 для животных создадут в апреле
Экономика
ЦБ в 2020 году выявил более 1,5 тыс. нелегальных финансовых организаций
Мир
Около 60% украинцев заявили о недоверии Зеленскому
Общество
В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
Общество
Регионы России получили уже около 4 млн доз вакцины от COVID-19

Около 60% украинцев заявили о недоверии Зеленскому

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны. Около 40% опрошенных выразили доверие к политику. Об этом 10 февраля свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг».

Слуга на поражение: почему партия Зеленского провалилась на выборах
Эксперты предрекают досрочную отставку президента Украины

«Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяет 38% опрошенных, не доверяет — 58%», — говорится в исследовании.

Премьер-министру Украины Денису Шмагалю выразили доверие 12% опрошенных, около трети опрошенных (30%) не слышали о нем, 54% не доверяют политику. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%.

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимашенко не доверяют более 70% опрошенных.

1 февраля Центр социального мониторинга опубликовал данные опроса, согласно которым, 40% жителей Украины считают, что Владимир Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров.

42,2% опрошенных тогда посчитали, что украинский лидер полностью зависим в решениях от других стран или международных организаций, полностью независим — 7,2%, в чем-то зависим, в чем-то нет — 43%.

Более половины респондентов (57,5%) оценили такое влияние как вредное, 2,2% — полезное, равномерно полезное и вредное — 34,4%, затруднились ответить — 5,9%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021