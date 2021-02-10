Около 60% украинцев заявили о недоверии Зеленскому
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны. Около 40% опрошенных выразили доверие к политику. Об этом 10 февраля свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг».
«Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяет 38% опрошенных, не доверяет — 58%», — говорится в исследовании.
Премьер-министру Украины Денису Шмагалю выразили доверие 12% опрошенных, около трети опрошенных (30%) не слышали о нем, 54% не доверяют политику. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%.
Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимашенко не доверяют более 70% опрошенных.
1 февраля Центр социального мониторинга опубликовал данные опроса, согласно которым, 40% жителей Украины считают, что Владимир Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров.
42,2% опрошенных тогда посчитали, что украинский лидер полностью зависим в решениях от других стран или международных организаций, полностью независим — 7,2%, в чем-то зависим, в чем-то нет — 43%.
Более половины респондентов (57,5%) оценили такое влияние как вредное, 2,2% — полезное, равномерно полезное и вредное — 34,4%, затруднились ответить — 5,9%.