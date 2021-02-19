Иран заявил о намерении построить собственный пассажирский самолет

Иран разработает свой собственный реактивный пассажирский самолет, сообщил 19 февраля глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане.

Вместимость будущего лайнера будет 100 человек. Работы начнутся в рамках соглашения между Организацией гражданской авиации и министерством обороны. «В настоящий момент начались исследовательские работы по строительству этого самолета», — приводит слова чиновника ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

Давней проблемой гражданской авиации Ирана остается устаревший авиапарк. В настоящее время страна находится под жесткими санкциями США, вышедшими в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что мешает развитию страны.

Накануне Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что американские власти готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.