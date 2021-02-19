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Иран заявил о намерении построить собственный пассажирский самолет
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Иран заявил о намерении построить собственный пассажирский самолет

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Иран разработает свой собственный реактивный пассажирский самолет, сообщил 19 февраля глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане.

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Вместимость будущего лайнера будет 100 человек. Работы начнутся в рамках соглашения между Организацией гражданской авиации и министерством обороны. «В настоящий момент начались исследовательские работы по строительству этого самолета», — приводит слова чиновника ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

Давней проблемой гражданской авиации Ирана остается устаревший авиапарк. В настоящее время страна находится под жесткими санкциями США, вышедшими в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что мешает развитию страны.

Накануне Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что американские власти готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.

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