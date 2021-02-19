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Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев обыграл соперника, грека Стефаноса Циципаса, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает «Спорт-Экспресс» 19 февраля.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина — это его 20-я победа в серии матчей.

В финал Australian Open Медведев вышел впервые в карьере.

21 февраля он сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который накануне выиграл у россиянина Аслана Карацева. Накануне серб заявил об интересе к матчу между Медведевым и Циципасом, назвав россиянина лучшим игроком в туре в последние несколько месяцев.

Медведев и Джокович уже встречались на Открытом чемпионате Австралии — на стадии четвертого круга в 2019 году. Тогда Медведев уступил сопернику в четырех сетах.

Российский теннисист сейчас располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он завоевал девять титулов под эгидой организации, его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. 17 февраля он обыграл в четвертьфинале турнира соотечественника Андрея Рублева.

Циципасу 22 года, он занимает шестое место в мировом рейтинге и является победителем пяти турниров ATP. На прошлом Открытом чемпионате Австралии он дошел до третьего круга, где уступил канадцу Милошу Раоничу.

Действующим чемпионом Australian Open является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне, составляет $61 млн.

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