Джокович заявил о планах посмотреть матч Медведева с Циципасом

Матч полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом будет очень интересным. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил сербский теннисист Новак Джокович, добавив, что собирается посмотреть его.

«Возможно, Медведев — лучший игрок в туре в последние несколько месяцев. У них будет очень интересный матч с Циципасом. Пожалуй, я посмотрю эту встречу с попкорном. Они оба играют в прекрасный теннис. Но у меня нет предпочтения, с кем играть в финале», — цитирует Джоковича RT.

Ранее в этот же день Джокович в полуфинале Australian Open обыграл россиянина Аслана Карацева. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба, сообщается на сайте kp.ru.

В финале Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, номер четыре в мировом рейтинге) — Стефанос Циципас (Греция).

В 1/4 финала турнира Джокович победил представителя Германии Александра Зверева. Встреча из четырех сетов длилась 3 ч 34 мин., завершившись со счетом (6:7, 6:2, 6:4, 7:6) в пользу Джоковича. По итогам 2020 года серб снова был официально утвержден в статусе первого номера мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

16 февраля сообщалось, что Карацев вышел в полуфинал турнира Australian Open, одержав победу в матче 1/4 финала против болгарина Григора Димитрова. Результат — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева.