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Аксенов нашел плюсы для Крыма в обильных осадках

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обильные осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с водой в регионе.

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«Осадки колоссальные. Для нас это плюс. Крым без воды, и в нынешних условиях это для нас дополнительная возможность пройти дальнейший сезон при наличии водных источников», — сказал он журналистам 19 февраля.

По его словам, особенно много осадков выпало в восточной части региона.

По информации МЧС, на полуострове сохраняются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, туман, гололед, метель, усиление ветра до 20–25 м/с. С 19 по 21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин.

Ранее, 19 февраля, из-за снегопада и усиления ветра впервые был перекрыт Крымский мост.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с водоснабжением, отметив, что власти не станут экономить на этом.

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