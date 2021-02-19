Постпред РФ оценил перспективы восстановления ядерной сделки

Отмена в Совбезе ООН заявления по санкциям против Ирана говорит о том, что Соединенные Штаты настроены на восстановление нормального функционирования ядерной сделки. Об этом 19 февраля заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Хороший знак, подтверждающий, что США настроены на восстановление нормального функционирования СВПД», – сказал Ульянов «РИА Новости».

Ранее, 19 февраля, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что США сделали шаг по возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций. По его словам, лед в ситуации со сделкой тронулся, но пока неясно, как всё будет происходить дальше и готов ли будет Иран делать встречные шаги.

Ранее в этот же день Reuters сообщило, что США оповестили ООН, что отзывают прошение администрации бывшего президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Отмечается, что письмо с такой информацией передал в Совбез ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс. Также высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что США рассматривают возможность «дипломатического пути» для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если ЕС направит им соответствующее приглашение.

Также представитель Госдепа сообщил, что американские власти рассчитывают на совместную работу с РФ и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия между странами по другим вопросам.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.