В Совфеде оценили перспективы возвращения США в СВПД

Соединенные штаты сделали шаг по возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций. Об этом 19 февраля заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор отметил, что лед в ситуации со сделкой тронулся, однако пока непонятно, как всё развернется в дальнейшем и готов ли будет Иран делать встречные шаги.

«Да, это достаточно внятный шаг в сторону возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Предыдущая администрация выходила из него, нарушая не только свои обязательства собственно по Плану, но и резолюцию СБ ООН 2231. Поэтому подтверждение приверженности резолюции можно только приветствовать», — прокомментировал Косачев «Интерфаксу».

Ранее в этот же день Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Отмечается, что письмо с данной информацией передал в Совет Безопасности ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс. Кроме того, высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что Соединенные Штаты рассматривают возможность «дипломатического пути» для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если Евросоюз направит им соответствующее приглашение.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.