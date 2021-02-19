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США надеются на совместную работу с Россией и КНР по иранской сделке

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Американские власти рассчитывают на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе (СВПД), несмотря на серьезные разногласия между государствами по другим вопросам. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил представитель Госдепа на брифинге.

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Он отметил, что в прошлом Москва и Пекин играли «продуктивную, конструктивную роль» во время переговоров в рамках СВПД, поскольку они «не были заинтересованы в покупке Ираном ядерного оружия и конфликте в регионе».

«Можно ожидать, что те же самые интересы остаются и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим [иранской сделкой]», — подчеркнули в пресс-службе Госдепа.

Ранее в четверг главы МИД Франции, Германии и Великобритании и госсекретарь США выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить разработку ядерного оружия Ираном, а также подтвердили заинтересованность в продолжении консультаций с Китаем и Россией по данному вопросу.

В тот же день стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что американские власти готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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