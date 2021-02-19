Apple начала поиск инженеров-исследователей в сфере 6G

Apple начала поиск сотрудников для разработок в сфере 6G. Компания разметила объявление по поиску инженеров-исследователей беспроводных систем. Соискателям предлагают работу в Кремниевой долине и Сан-Диего, передает телеканал «Известия». Группа будет разрабатывать новые системы беспроводной связи. Специалисты прогнозируют запуск 6G в районе 2030 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.