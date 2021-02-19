Премьер Австралии назвал угрозой введенные Facebook ограничения

Ограничения, введенные компанией Facebook на территории Австралии, являются угрозой, которая укрепила решимость правительства принять кодекс для медиапространства. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Это Австралия, если вы хотите вести здесь бизнес, вы работаете по нашим правилам — это разумно. Но идея закрыть сайты, что они (компания Facebook — Ред.) сделали вчера, это своего рода угроза, и <...> это не очень хороший шаг с их стороны», — цитирует его ТАСС.

Премьер призвал владельцев социальной сети вернуться к переговорам, «чтобы во всем разобраться».

Моррисон отметил, что лидеры Великобритании, Канады и Индии следят за развитием ситуации и за реакцией Facebook на намерение Австралии ввести кодекс для участников медиарынка.

«Мы видим большой интерес всего мира к тому, что делает Австралия. Нехорошо удалять Австралию из друзей, потому что мы очень дружелюбны», — подчеркнул Моррисон.

Главный казначей страны Джош Фрайденберг отметил, что в пятницу, 19 февраля состоялся разговор с главой Facebook Марком Цукербергом. Переговоры по оставшимся проблемам будут проведены в выходные, написал политик в социальной сети.

«На кону больше, чем одна или две коммерческие сделки <…> Речь идет о суверенитете Австралии», — подчеркнул Фрайденберг.

18 февраля Facebook ограничил распространение новостного контента в Австралии в связи введением нового законодательства о сделках со СМИ. Власти Австралии предлагают обязать технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

28 января Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) обратилась к властям страны с просьбой принять меры и решить проблемы, возникшие из-за доминирования американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы. Окончательный отчет АССС о состоянии национального рынка цифровых рекламных услуг будет представлен правительству Австралии 31 августа 2021 года.

На слушаниях в австралийском сенате 22 января региональный директор Google Мел Сильва заявила, что в таких условиях компания не сможет работать на территории страны и отключит свой интернет-поиск в Австралии. В ответ премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических гигантов.