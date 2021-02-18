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Facebook ограничит распространение новостей в Австралии из-за нового закона

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Facebook ограничит распространение новостного контента в Австралии в связи в новым законодательством о сделках со СМИ. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 17 февраля.

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«В ответ на предложенный Австралией новый «Закон о сделках со СМИ» Facebook ограничит издателей и жителей этой страны от возможности распространять или смотреть местный или международный новостной контент», — говорится в сообщении.

Власти Австралии предлагают обязать технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае, если стороны не смогут прийти к соглашению, размер выплат определит назначенный государством арбитр. По мнению руководства Facebook, власти страны «фундаментально неправильно» принимают отношения между сторонами и компании ничего не оставалось делать, кроме как ограничить передачу новостного контента.

28 января Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) обратилась к властям страны с просьбой принять меры и решить проблемы, возникшие из-за доминирования американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы. Окончательный отчет АССС о состоянии национального рынка цифровых рекламных услуг будет представлен правительству Австралии 31 августа 2021 года.

В Австралии готовится закон, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренностей размер платы определит назначенный государством арбитр. На слушаниях в австралийском сенате 22 января региональный директор Google Мел Сильва заявила, что в таких условиях компания не сможет работать на территории страны и отключит свой интернет-поиск в Австралии.

В ответ премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических гигантов.

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