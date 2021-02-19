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Испанский бит: почему арест рэпера спровоцировал массовые протесты

За акциями в защиту артиста прячется социальное недовольство, считают эксперты
Фото: REUTERS/Albert Gea
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Испанский бит: почему арест рэпера спровоцировал массовые протесты
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2021-02-19 02:13:12
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Третий день демонстраций в Испании был менее массовым, но не менее ожесточенным, рассказали «Известиям» очевидцы. Выступления «за свободу мнений» вызвал арест репера Пабло Аселя за провокационные песни и твитты. По мнению опрошенных «Известиями» политологов, суд над популярным исполнителем лишь дал повод выразить социальное недовольство, вызванное затяжным кризисом в стране из-за пандемии. Кроме того, испанская корона теряет доверие граждан из-за многочисленных скандалов вокруг экс-короля Хуана Карлоса I. По данным местных СМИ, спецподразделения полиции готовятся к продолжению протестов в выходные.

Сроки за твиты

В Испании с 16 февраля проходят акции протеста с требованием освободить рэпера Пабло Аселя. Провокационный артист радикальных левых взглядов в своем творчестве сравнивал судей в Испании с нацистами, королевскую семью с «преступной бандой», а также упоминал запрещенную в стране баскскую сепаратистскую группировку ЭТА. В 2018 году его приговорили к девяти месяцам тюремного заключения за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в песнях. 12 февраля ему нужно было добровольно явиться в тюрьму, но вместо этого музыкант забаррикадировался в Университете Льейды. Музыканта задержали 16 февраля, а его сторонники объявили протесты по всем городам.

18 февраля количество участников в эпицентре протестов — Барселоне — уменьшилось по сравнению с предыдущими днями, однако накал не угас. По данным издания El País, около 500 человек собрались перед зданием полиции Женералитета, где начались столкновения, и продолжили шествие по улице Калле де Депутесион, поджигая мусорные баки по пути. По информации агентства Europa Press, в этот день было задержано не менее 16 человек.

Как рассказал «Известиям» работавший в тот вечер фотокорреспондент Фермин Лобовски, многие испугались выйти на улицы после случая с одной из участниц акции, которая в ходе столкновений потеряла глаз. В ходе протестов 17 февраля пострадали 16 протестующих и 17 полицейских. В адрес органов правопорядка летели бутылки и камни.

Протесты в четверг — это три часа столкновений и 80-90 зажженных мусорных баков. Демонстранты добрались до здания банка и редакции каталонской газеты El Periódico. Я уверен, что акции будут продолжаться, потому что люди не должны сидеть за свои песни в тюрьме, и я как журналист тоже выступаю за свободу выражения мнений, — заявил собеседник «Известий».

Кстати, за рэпера заступились более 200 испанских деятелей искусства, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.

По данным El Confidencial, 18 февраля в Дуранго и Саламанке все прошло более менее мирно. В Таррагоне участники протестов как и барселонцы поджигали контейнеры и перекрыли трассу А-7. В Валенсии в результате беспорядков было арестовано восемь человек, как минимум один участник акций получил ранение в ходе столкновений.

17 февраля в Мадриде были арестованы по меньшей мере 14 человек, в четверг столица не стала эпицентром протестов.

Это трудное время для мобилизации, пандемия — серьезный вызов, и правительства используют эту ситуацию, чтобы не отвечать на недовольство граждан. Я непременно буду участвовать в будущих протестах, потому что они не только за репера, они за свободу, — заявил «Известиям» житель Мадрида Мануэль Мантилья.

По мнению спикера левой партии Más Madrid в Ассамблее Мадрида Пабло Перпинья, протесты будут продолжаться по всей стране, так как недовольство нарастает.

— У испанского правительства есть серьезные недостатки в реализации демократии, и это доказывает тот факт, что многие другие артисты уже получали сроки за твиты. Это недопустимо в XXI веке. Граждане Испании всегда демонстрировали свою приверженность свободам, и с помощью акций сегодня пытаются побудить правительство изменить эти кощунственные положения уголовного кодекса, — заявил политик «Известиям».

Как рассказали «Известиям» местные жители, в последнее время правительство активно боролось с провокационными фигурами в рэп-культуре, видя в их текстах призывы к терроризму и оскорбление испанской короны. Так, в 2018 году рэпер Валтоник был приговорен к 3,5 годам, но он сбежал в Бельгию. Исполнитель Цезарь Стробберри получил год тюрьмы за шесть твитов. Кстати, 18 февраля апелляционная инстанция подтвердила приговор по другому делу Пабло Аселя — за угрозы свидетелю он может получить еще 2,5 года.

Правительство не устает говорить, что Испания — это «консолидированная демократия» и даже «продвинутая», но на деле мы имеем несправедливые приговоры и ультраправую политику, — заявил «Известиям» житель Барселоны Бриан.

Две короны

Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, за протестами в защиту рэпера кроются социальные недовольства. По мнению научного сотрудника Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгия Филатова, основной причиной стали следствия коронавируса: кризис и экономические проблемы, которые вызвала пандемия.

Профессор университета «Комплутенсе» (Мадрид) и бывший член партии Podemos Хуан Карлос Монедеро в беседе с «Известиями» указал на кризис еще одной короны — королевской.

У каждого второго молодого человека в Испании нет постоянного места работы, обучение в университетах доступно далеко не всем, а перспективы трудоустройства равны нулю. В это время экс-король пребывает в Дубае с миллионами нелегальных евро на своем счету. Эта несправедливость и заставляет людей выходить на улицы, — заявил в беседе с «Известиями» политолог.

Строки в песнях Пабло Аселя, посвященные Хуану Карлосу I, якобы его порочащие, не просто так находят отклик у публики. В августе правивший почти 40 лет монарх покинул Испанию после нескольких месяцев расследования дела о коррупции. Его подозревают в получении €65 млн за посредничество в тендере на строительство дороги «Мекка — Медина», который выиграл консорциум испанских компаний. В СМИ также попали записи разговора бывшей любовницы Хуана Карлоса I — предпринимателя Коринны Ларсен. На них она утверждала, что была подставным лицом, через которое отрекшийся от престола монарх оформлял имущество за рубежом.

Молодой король Филипп VI прилагает много усилий для того, чтобы сохранить достойный образ монархии. Он отказался общаться с отцом, отрекся от любых средств, которые он может унаследовать в случае смерти бывшего правителя. Однако дискуссия об изменении формы правления существует. Особенно активно идея обсуждается в Каталонии, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

На парламентских выборах в этом автономном сообществе 14 февраля одержали победу сторонники самоопределения. В прошлый раз попытка провести референдум о независимости Каталонии закончилась реальными сроками для политиков, которые его объявили. Пока объективных признаков, что на этот раз все изменится, нет. Зато спецподразделения полиции Испании уже готовятся к продолжению протестов или, как называют их в прессе, «уличному терроризму», в эти выходные.

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