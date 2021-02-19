Испанский бит: почему арест рэпера спровоцировал массовые протесты

Третий день демонстраций в Испании был менее массовым, но не менее ожесточенным , рассказали «Известиям» очевидцы. Выступления «за свободу мнений» вызвал арест репера Пабло Аселя за провокационные песни и твитты . По мнению опрошенных «Известиями» политологов, суд над популярным исполнителем лишь дал повод выразить социальное недовольство , вызванное затяжным кризисом в стране из-за пандемии. Кроме того, испанская корона теряет доверие граждан из-за многочисленных скандалов вокруг экс-короля Хуана Карлоса I . По данным местных СМИ, спецподразделения полиции готовятся к продолжению протестов в выходные.

Сроки за твиты

В Испании с 16 февраля проходят акции протеста с требованием освободить рэпера Пабло Аселя. Провокационный артист радикальных левых взглядов в своем творчестве сравнивал судей в Испании с нацистами, королевскую семью с «преступной бандой», а также упоминал запрещенную в стране баскскую сепаратистскую группировку ЭТА . В 2018 году его приговорили к девяти месяцам тюремного заключения за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в песнях. 12 февраля ему нужно было добровольно явиться в тюрьму, но вместо этого музыкант забаррикадировался в Университете Льейды. Музыканта задержали 16 февраля, а его сторонники объявили протесты по всем городам.

18 февраля количество участников в эпицентре протестов — Барселоне — уменьшилось по сравнению с предыдущими днями, однако накал не угас . По данным издания El País, около 500 человек собрались перед зданием полиции Женералитета, где начались столкновения, и продолжили шествие по улице Калле де Депутесион, поджигая мусорные баки по пути . По информации агентства Europa Press, в этот день было задержано не менее 16 человек.

Как рассказал «Известиям» работавший в тот вечер фотокорреспондент Фермин Лобовски, многие испугались выйти на улицы после случая с одной из участниц акции, которая в ходе столкновений потеряла глаз. В ходе протестов 17 февраля пострадали 16 протестующих и 17 полицейских. В адрес органов правопорядка летели бутылки и камни.

— Протесты в четверг — это три часа столкновений и 80-90 зажженных мусорных баков. Демонстранты добрались до здания банка и редакции каталонской газеты El Periódico. Я уверен, что акции будут продолжаться , потому что люди не должны сидеть за свои песни в тюрьме, и я как журналист тоже выступаю за свободу выражения мнений, — заявил собеседник «Известий».

Кстати, за рэпера заступились более 200 испанских деятелей искусства, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем .

По данным El Confidencial, 18 февраля в Дуранго и Саламанке все прошло более менее мирно. В Таррагоне участники протестов как и барселонцы поджигали контейнеры и перекрыли трассу А-7. В Валенсии в результате беспорядков было арестовано восемь человек, как минимум один участник акций получил ранение в ходе столкновений.

17 февраля в Мадриде были арестованы по меньшей мере 14 человек, в четверг столица не стала эпицентром протестов.

— Это трудное время для мобилизации, пандемия — серьезный вызов, и правительства используют эту ситуацию, чтобы не отвечать на недовольство граждан . Я непременно буду участвовать в будущих протестах, потому что они не только за репера, они за свободу, — заявил «Известиям» житель Мадрида Мануэль Мантилья.

По мнению спикера левой партии Más Madrid в Ассамблее Мадрида Пабло Перпинья, протесты будут продолжаться по всей стране, так как недовольство нарастает.

— У испанского правительства есть серьезные недостатки в реализации демократии, и это доказывает тот факт, что многие другие артисты уже получали сроки за твиты. Это недопустимо в XXI веке. Граждане Испании всегда демонстрировали свою приверженность свободам, и с помощью акций сегодня пытаются побудить правительство изменить эти кощунственные положения уголовного кодекса, — заявил политик «Известиям».

Как рассказали «Известиям» местные жители, в последнее время правительство активно боролось с провокационными фигурами в рэп-культуре, видя в их текстах призывы к терроризму и оскорбление испанской короны. Так, в 2018 году рэпер Валтоник был приговорен к 3,5 годам, но он сбежал в Бельгию. Исполнитель Цезарь Стробберри получил год тюрьмы за шесть твитов. Кстати, 18 февраля апелляционная инстанция подтвердила приговор по другому делу Пабло Аселя — за угрозы свидетелю он может получить еще 2,5 года.

— Правительство не устает говорить, что Испания — это «консолидированная демократия» и даже «продвинутая», но на деле мы имеем несправедливые приговоры и ультраправую политику , — заявил «Известиям» житель Барселоны Бриан.

Две короны

Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, за протестами в защиту рэпера кроются социальные недовольства . По мнению научного сотрудника Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгия Филатова, основной причиной стали следствия коронавируса : кризис и экономические проблемы, которые вызвала пандемия.

Профессор университета «Комплутенсе» (Мадрид) и бывший член партии Podemos Хуан Карлос Монедеро в беседе с «Известиями» указал на кризис еще одной короны — королевской.

— У каждого второго молодого человека в Испании нет постоянного места работы, обучение в университетах доступно далеко не всем, а перспективы трудоустройства равны нулю . В это время экс-король пребывает в Дубае с миллионами нелегальных евро на своем счету. Эта несправедливость и заставляет людей выходить на улицы, — заявил в беседе с «Известиями» политолог.

Строки в песнях Пабло Аселя, посвященные Хуану Карлосу I, якобы его порочащие, не просто так находят отклик у публики. В августе правивший почти 40 лет монарх покинул Испанию после нескольких месяцев расследования дела о коррупции . Его подозревают в получении €65 млн за посредничество в тендере на строительство дороги «Мекка — Медина», который выиграл консорциум испанских компаний. В СМИ также попали записи разговора бывшей любовницы Хуана Карлоса I — предпринимателя Коринны Ларсен. На них она утверждала, что была подставным лицом, через которое отрекшийся от престола монарх оформлял имущество за рубежом.

— Молодой король Филипп VI прилагает много усилий для того, чтобы сохранить достойный образ монархии. Он отказался общаться с отцом, отрекся от любых средств, которые он может унаследовать в случае смерти бывшего правителя. Однако дискуссия об изменении формы правления существует . Особенно активно идея обсуждается в Каталонии, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

На парламентских выборах в этом автономном сообществе 14 февраля одержали победу сторонники самоопределения. В прошлый раз попытка провести референдум о независимости Каталонии закончилась реальными сроками для политиков, которые его объявили. Пока объективных признаков, что на этот раз все изменится, нет. Зато спецподразделения полиции Испании уже готовятся к продолжению протестов или, как называют их в прессе, «уличному терроризму», в эти выходные.