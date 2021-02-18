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НАТО увеличит миссию в Ираке до 4 тыс. человек

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Министры обороны стран НАТО решили увеличить численность миссии альянса по подготовке армии Ирака в восеь раз. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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Как уточняется, миссию увеличатся с 500 до 4 тыс. человек.

«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тыс. человек», — отметил он по итогам видеоконференции глав минобороны стран-союзниц. Трансляция мероприятия ведется в официальном аккаунте НАТО в Twitter.

Ранее в этот же день стало известно, что министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг, 18 февраля, не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая.

27 января Йенс Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России. Он также заявил, что международному порядку, основанному на правилах, демократическому строю и ценностями стран — членов Североатлантического альянса «брошен вызов».

26 января президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил намерение взаимодействовать с альянсом по Ираку, Афганистану и России.

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