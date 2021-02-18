Рой Джонс дал Чудинову шанс на победу в бою с Чилембой

Боксер Рой Джонс заявил, что дает шанс на победу россиянину Федору Чудинову в бою против своего подопечного, малавийского боксера Айзека Чилембы.

Джонс в четверг, 18 февраля, прибыл в Москву, где примет участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 20 февраля. По словам боксера, полет прошел хорошо.

«Я дам Чудинову шанс на победу — всем дам», — цитирует легендарного боксера РЕН ТВ.

По его словам, оба соперника находятся на пике своей карьеры. Также Джонс назвал Чудинова хорошим бойцом.

«Айзек был как добытчик, голодный до победы, его позиция — либо всё, либо ничего! Ты должен боксировать и драться, постоянно отражать удар — это залог успешной борьбы», — добавил Джонс.

Малавийский спортсмен тренируется у легенды бокса уже несколько лет. Сам Джонс в одном из интервью признавался, что обратил внимание на боксера в 2011 году, когда тот только приехал в США.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Главным боем турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» станет поединок боксеров-профессионалов Чудинова и Чилембы. В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.