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Воспитанники гимназии отравились в Оренбурге

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В гимназии № 1 в Оренбурге несколько воспитанников получили пищевое отравление после того, как пообедали в школьной столовой. Об этом сообщили родители детей. После приема пищи в столовой у них появились рвота и тошнота, поднялась температура. Количество пострадавших при этом не уточняется.

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В городском управлении образования ресурсу 56orb.ru факт отравления подтвердили. Там сказали, что оперативные исследования медицинскими службами уже проведены, взяты необходимые пробы. Выводы о причинах случившегося можно будет сделать только после того, как появятся результаты анализов.

Помещения гимназии обработали в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем, пишет агентство со ссылкой на начальника управления Ларису Бебешко. Она также добавила, что на время изучения вопроса бригаду пищеблока отстранили от работы. Комбинат питания заменит специалистов.

7 февраля сообщалось о том, что число отравившихся в Хунзахском районе Дагестана увеличилось до 74 человек. Госпитализированы десять человек, в том числе пятеро детей, остальные получают помощь амбулаторно. Большинство отравившихся — дети из села Арани. Роспотребнадзор Дагестана установил, что отравление произошло через воду, в которой нашли возбудителей дизентерии.

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