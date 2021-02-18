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Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Боксер Рой Джонс прилетел в Москву, где 20 февраля посетит турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором примет участие его ученик Айзек Чилемба. Об этом 18 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Чилемба на ринге в главном поединке боксерского шоу встретится с россиянином Федором Чудиновым. Как стало известно, Джонс-младший будет находится в углу своего подопечного.

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Малавийский спортсмен тренируется у легенды бокса уже несколько лет. Сам Джонс в одном из интервью признавался, что обратил внимание на боксера в 2011 году, когда тот только приехал в США.

Ранее, 11 февраля, Чилемба заявлял, что уверен в своей победе. Спортсмен указал, что с нетерпением ждет визита в Россию и встречи со своим соперником Чудиновым.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Главным боем турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» станет поединок боксеров-профессионалов Чудинова и Чилембы. В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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