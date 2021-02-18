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Мадонна представит автобиографический фильм на платформе Netflix

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Мадонна выпустит автобиографический фильм. Ленту певица представит на платформе Netflix. Зрители смогут увидеть закулисье тура Madame X, передает телеканал «Известия». Артистка гастролировала с последним альбомом с 2019 года. Картина также будет посвящена борьбе певицы с серьезными травмами колена и бедра, которые вынудили звезду отменить выступления во время гастролей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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