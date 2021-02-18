Около 600 тыс. человек привились от коронавируса в Москве

В Москве около 600 тыс. человек привились от коронавируса, сообщил 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что вакцина «Спутник V», разработанная Институтом имени Гамалеи, доказала свою эффективность и безопасность.

В ближайшее время, как написал Собянин в своем блоге, планируется проведение серии широкомасштабных исследований, касающихся вакцинации от коронавируса.

Одним из самых важных, по его словам, является эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации. Оно позволит определить необходимость в повторной вакцинации накануне осенне-зимнего сезона.

«2 тыс. человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно — с февраля по август — сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9–10 месяцев или даже год после вакцинации», — рассказал градоначальник.

Накануне Минздрав РФ одобрил проведение третьей фазы клинических исследований «Спутник Лайт», разрешив проведение клинических исследований препарата в январе.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

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