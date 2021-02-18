НАТО собирается сдерживать Российскую Федерацию и Китай

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует изменить стратегическую концепцию, принятую в 2010 году. Столтенберг считает, что важно учитывать ухудшение отношений с РФ и КНР, передает телеканал «Известия». Политик уверен, что Москву и Пекин необходимо сдерживать. Столтенберг предложил изменить концепцию на следующей встрече лидеров НАТО. Саммит глав стран-участниц альянса пройдёт в конце 2021 года.

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