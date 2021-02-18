Глава «Нафтогаза» назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» — «вопрос жизни и смерти» для украинцев. Об этом он в среду, 17 февраля, написал в Facebook.

По его мнению, завершение строительства проекта сможет сделать Украину «беззащитной перед российской военной агрессией». Как отметил Коболев, пока через территорию страны проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС якобы является «частью системы обороны» государства. Однако в случае появления возможности изменения географии поставок газа в ЕС, положение Украины изменится, считает он.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток – 2» — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — говорится в публикации.

Вице-премьер России Александр Новак 14 февраля заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия США не помешают реализовать проект. Он отметил, что Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций Соединенных Штатов, однако «Северный поток – 2», по его мнению, будет достроен.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.