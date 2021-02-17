Пушков увидел в активности Камалы Харрис президентские амбиции

Член Совета Федерации Алексей Пушков в среду, 17 февраля, прокомментировал активность вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике.

По его словам, поведение политика может свидетельствовать о том, что она намерена стать следующим американским президентом.

«Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что активность и амбициозность Харрис были плюсом для Байдена во время выборов, но могут стать минусом после них.

Накануне портал The National Pulse сообщил, что Харрис проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами вместо Байдена.

Так, накануне Белый дом заявил, что именно Харрис говорила с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Еще ранее политик провела разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По мнению аналитиков, тот факт, что вице-президент устанавливает контакты с мировыми лидерами всего несколько недель спустя после прихода новой администрации, «выглядит странно». Поведение Харрис ставит под сомнение, что Байден способен выполнять свои обязанности в качестве главы государства, полагает автор статьи.

О том, что Харрис может стать президентом США в 2025 году, Пушков заявлял ранее в феврале, указывая, что интриги и раскол в республиканской партии из-за процесса импичмента бывшему американскому лидеру Дональду Трампу могут не оставить республиканцам шансов посадить своего представителя в главное кресло страны.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. Вице-президентом стала Камала Харрис. После присяги демократа над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.