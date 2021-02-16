Камалу Харрис уличили в звонках мировым лидерам вместо Байдена

Вице-президент США Камала Харрис проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами вместо американского лидера Джо Байдена. Об этом 16 февраля сообщил портал The National Pulse.

Так, накануне Белый дом заявил, что именно Харрис говорила с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В частности, вице-президент поблагодарила французского лидера за его вклад в вопрос гендерного равенства и за участие Франции в создание марсохода NASA Mars 2020 Perseverance.

Еще ранее политик провела разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как отмечают аналитики издания, тот факт, что вице-президент устанавливает контакты с мировыми лидерами всего несколько недель спустя после прихода новой администрации, «выглядит странно». Подобное поведение ставит под сомнение способность Байдена выполнять свои обязанности в качестве главы госдударства, полагает автор статьи.

Ранее в феврале российский сенатор Алексей Пушков допустил, что в 2025 году Камала Харрис войдет в Белый дом уже в качестве президента страны.