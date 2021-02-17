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Иванов рассказал о возможности второго транша субсидий авиакомпаниям

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Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в среду, 17 февраля, заявил, что российские власти рассматривают возможность предоставления авиакомпаниям второго транша субсидий в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса.

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Он напомнил, что авиационная отрасль больше других видов транспорта пострадала из-за пандемии, и государство в свою очередь оказало этой отрасли поддержку.

«Первый, по-моему, транш был аж 43 млрд рублей на пассажирские авиакомпании. Сейчас рассматривается вопрос о дальнейших субсидиях, потому что когда эпидемия или пандемия закончится, вам никто в мире не ответит, включая меня. Конечно, мы авиаотрасль, естественно, не бросим», — цитирует «РИА Новости» спецпредставителя президента РФ.

При этом точный размер обсуждаемых субсидий он назвать затруднился и посоветовал обратиться с этим вопросом к Минпромторгу.

Кроме того, по словам Иванова, российское правительство намерено выделить авиакомпаниям субсидии на покупку самолетов, тем самым поддержав Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Спецпредставитель российского лидера отметил, что возникшие проблемы в авиаотрасли потянули за собой и авиастроение, так как компании прекратили закупать новые самолеты, что сильно ударило по ОАК.

«Что касается ОАК, то там субсидии будут компаниям, которые покупают, например, Sukhoi Superjet, МС-21 или другие наши самолеты», — сказал Иванов.

В середине декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство России продлило действие программ субсидирования авиакомпаний и аэропортов для их поддержки в условиях распространения коронавируса.

Весной 2020 года в связи с резким сокращением числа авиаперевозок и практически полным прекращением гражданского авиасообщения на фоне пандемии коронавируса в мире правительство РФ постановило выделить из своего Резервного фонда 23,4 млрд рублей для поддержки авиакомпаний.

На поддержку российских аэропортов было выделено 10,9 млрд рублей. О предоставлении этой суммы президента РФ Владимира Путина попросил глава Минтранса Евгений Дитрих. Субсидии разрешено было потратить на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов, а также на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

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