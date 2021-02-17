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Россияне рассказали об эффективных каналах поиска работы

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Самым эффективным каналом для поиска новой работы жители России назвали специальные сервисы. Это показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и приложением Viber.

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Исследование проводилось в феврале 2021 года по всем округам России. В опросе принимали участие свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет.

Согласно данным опроса, 60% опрошенных для поиска новой работы выбирают специальные сервисы. 44% респондентов ищут новые предложения от работодателей через знакомых и друзей. Каждый десятый ищет работу в социальных сетях, 8% опрошенных — в тематических каналах в мессенджерах, и только 3% опрошенных отслеживают новые предложения в газетах и журналах.

Свою последнюю работу 51% респондентов нашли с помощью джоб-бордов. Еще 36% опрошенных воспользовались рекомендациями друзей и знакомых. 6% россиян нашли подходящую вакансию в соцсетях, 5% — в мессенджерах, а 2% — в газете.

Как показал опрос, 73% респондентов уверены, что мессенджеры и социальные сети не очень эффективны для поиска работы. 12% опрошенных отметили пользу «ВКонтакте» для поиска подходящих вакансий. По 6% людей указали удобство поиска работы в Telegram и Instagram, 5% — в Facebook, 4% — в Viber, и 1% — в «Одноклассниках».

17 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в России исправляется, причем даже лучше прогноза.

15 февраля глава государства поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных граждан. Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2021 года.

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