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Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей

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Ситуация с безработицей в России исправляется, причем даже лучше прогноза, заявил в среду, 17 февраля, президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

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«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, с тем чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз», — отметил он.

Российский лидер на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым 4 февраля, в частности, поинтересовался ситуацией на рынке труда. Министр отметил, что для восстановления занятости власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес.

В тот же день Решетников сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что власти страны готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы, но какие именно, не уточнил. Он призвал дождаться, когда о них объявят президент или кабмин.

5 января глава российского государства заявлял, что важнейшими задачами властей в нынешнем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

К 11 января в России число официально зарегистрированных безработных составило 2,77 млн человек. По данным Минтруда, за прошедшие 3,5 месяца численность официально зарегистрированных безработных россиян снизилась почти на 1 млн человек.

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