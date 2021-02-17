Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности и суверенитету Сирии
Экономика
Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют
Мир
В бундестаге призвали выставить счет США за задержку «Северного потока – 2»
Мир
Новый премьер-министр Италии высказался за укрепление диалога с Россией
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за невыполнение требований силовиков на митингах
Авто
В РОАД сообщили о приостановке выдачи льготных автокредитов
Экономика
РФ предложит ЕЭК отменить пошлины на ввоз мелких бриллиантов
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ
Спорт
Эксперт заявил о высоких шансах Медведева попасть в финал Australian Open

В РОАД сообщили о приостановке выдачи льготных автокредитов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом 17 февраля сообщает российская ассоциация автодилеров (РОАД).

Виртуозно подрезать: как правильно взять автокредит
Легальные хитрости, которые позволят сэкономить на отношениях с банком

Отмечается, что направленные на госпрограммы средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил.

«Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»»,— отметили в РОАД.

Госпрограммы льготного автокредитования и лизинга возобновили свое действие с первых дней 2021 года.

Льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто собирается приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка на такой автомобиль составляет от 10 до 25% от его стоимости.

Так, на скидку 10% могут рассчитывать семьи с одним ребенком (ранее — только многодетные), медицинские работники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Скидка 25% от цены новой машины предусмотрена для жителей Дальнего Востока.

22 января сообщалось, что в России на середину января 2021 года насчитывалось 3210 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом ровно год назад (январь 2020-го) их было 3370.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021