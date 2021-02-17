В РОАД сообщили о приостановке выдачи льготных автокредитов

Большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом 17 февраля сообщает российская ассоциация автодилеров (РОАД).

Отмечается, что направленные на госпрограммы средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил.

«Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»»,— отметили в РОАД.

Госпрограммы льготного автокредитования и лизинга возобновили свое действие с первых дней 2021 года.

Льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто собирается приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка на такой автомобиль составляет от 10 до 25% от его стоимости.

Так, на скидку 10% могут рассчитывать семьи с одним ребенком (ранее — только многодетные), медицинские работники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Скидка 25% от цены новой машины предусмотрена для жителей Дальнего Востока.

22 января сообщалось, что в России на середину января 2021 года насчитывалось 3210 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом ровно год назад (январь 2020-го) их было 3370.