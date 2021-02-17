Рой Джонс сдал тест на коронавирус перед прилетом в Москву

Боксер Рой Джонс сдал тест на COVID-19 перед прилетом в Москву. В российской столице его ученик Айзек Чилемба проведет бой с Федором Чудиновым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля.

Как отмечает РЕН ТВ, тест показал отрицательный результат.

Малавийский спортсмен Айзек Чилемба тренируется у легенды бокса уже несколько лет. Сам Рой Джонс в одном из интервью признавался, что обратил внимание на боксера в 2011 году, когда тот только приехал в США.

«Я понял, что он пытается повторить мой стиль, но не было человека, который мог бы все правильно ему объяснить. Теперь же он просто шокирован, что он оказался способен впитать в себя нюансы моего стиля», — говорил он.

Чилемба известен своими боями с Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым, Максимом Власовым, Александром Гвоздиком, Тони Беллью. В своем последнем бою, который прошел в декабре 2019 года, он оказался сильнее россиянина Александра Кубича.

Главным боем турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» станет поединок боксеров-профессионалов Федора Чудинова и Айзека Чилембы. В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои покажет телеканал РЕН ТВ.