Эксперт прокомментировал сокращение секретного экспорта из России

Пандемия сказалась на темпах производства вооружений и спросе на военную продукцию, рассказал «Известиям» главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в среду, 17 февраля.

Ранее в этот же день сообщалось, что экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд.

«У некоторых государств-партнеров появляются другие, более важные, чем вооружения, приоритеты. Некоторые государства испытывают финансовые сложности, которые также являются последствиями пандемии. Здесь может помочь ориентация или переориентация на более стабильные финансово государства, а также на государства, наименее подверженные последствиям пандемии», — сказал Дмитрий Корнев.

Для минимизации сокращения темпов производства необходима адресная помощь наиболее пострадавшим предприятиям, также следует диверсифицировать номенклатуру техники, которая поставляется на экспорт, заключил военный эксперт.

За год среди покупателей секретной продукции РФ только Алжир увеличил расходы на $100 млн — до $2 млрд. США в прошлом году не изменили свои показатели ($900 млн), у Китая расходы сократились на $100 млн ($1,5 млрд), у Индии — на $200 млн ($700 млн), у Египта — на $1,8 млрд ($600 млн).

Ранее, 5 февраля, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о расширении военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, несмотря на санкции Запада. Он отметил, что Россия стабильно удерживает вторую позицию в мире по экспорту вооружений

4 февраля в «Рособоронэкспорте» сообщили, что новейший российский танк Т-14 «Армата» получил разрешение на экспорт и в ближайшее время его впервые представят за рубежом.

В марте 2020 года года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил в своем отчете, что с 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия.