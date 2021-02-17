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СМИ сообщили о сокращении секретного экспорта России почти на 16%

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Объем секретного экспорта (код SSSS по таможенной статистике) из России в 2020 году сократился почти на 16% — с $13,6 млрд до $11,48 млрд. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РБК со ссылкой на годовые данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Большой секрет для немаленьких компаний 
Зачем оборонке разрешили прятать данные  

Под кодом SSSS происходит продажа вооружений, гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов (продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов).

За год среди покупателей секретной продукции РФ только Алжир увеличил расходы на $100 млн — до $2 млрд. США в прошлом году не изменили свои показатели ($900 млн), у Китая расходы сократились на $100 млн ($1,5 млрд), у Индии — на $200 млн ($700 млн), у Египта — на $1,8 млрд ($600 млн).

Данные секретные, а значит, отсутствует возможность выделить именно военный экспорт среди кода SSSS. Однако в сборнике «Документы таможенной статистики внешней торговли» по итогам первых девяти месяцев 2020 года говорилось, что экспорт оружия и боеприпасов составил $1,32 млрд, что в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года.

5 февраля в «Рособоронэкспорте» заявили о расширении экспорта вооружений.

Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений. В марте прошлого года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил в своем отчете, что с 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия.

Отмечалось, что доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. Региональное распределение выглядит так: 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир, 57% — на Азию и Океанию, 19% — на Ближний Восток (в основном Египет и Ирак), 17% — на Африку, 5,7% оружия поставили в Европу и 0,8% — в Северную и Южную Америки.

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