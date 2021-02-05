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В «Рособоронэкспорте» заявили о расширении экспорта вооружений

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Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкции Запада. Об этом рассказал «РИА Новости» генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в пятницу, 5 февраля.

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«Любые факты санкционного давления мы рассматриваем как проявление недобросовестной конкуренции. Но при этом Россия стабильно удерживает вторую позицию в мире по экспорту вооружений, и мы постоянно расширяем военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами», — сказал Михеев.

По его словам, гарантом сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений является надежность и эффективность российской военной техники, выбор в пользу которой делают иностранные заказчики, несмотря на политическое давление.

Одним из примеров недобросовестной конкуренции Запада на этом рынке стал подписанный в 2018 году контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 на сумму $1,1 млрд, который пока не реализовали из-за угрозы США наложить санкции на Джакарту.

Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений. В марте прошлого года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил в своем отчете, что с 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия.

Отмечалось, что доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. Региональное распределение выглядит так: 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир, 57% — на Азию и Океанию, 19% — на Ближний Восток (в основном Египет и Ирак), 17% — на Африку, 5,7% оружия поставили в Европу и 0,8% — в Северную и Южную Америки.

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