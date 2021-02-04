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Российский танк «Армата» получил разрешение на экспорт

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Новейший российский танк Т-14 «Армата» получил разрешение на экспорт и в ближайшее время его впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

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В компании отметили, что рекламный паспорт на танк уже оформлен.

«В ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — пишет «РИА Новости» в четверг, 4 февраля.

О подготовке Россией новейшего танка Т-14 «Армата» к продаже за рубеж сообщалось в начале июля. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийные поставки в Вооруженные силы России танка «Армата» начнутся в 2021 году.

Танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, а также поддержки наступления мотострелковых подразделений.

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