В России за сутки выявили 12 828 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 12 828 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 919 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Подмосковье (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.

Накануне, 16 февраля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пока трудно назвать сроки окончания пандемии COVID-19. По ее словам, говорить об окончании пандемии можно, когда число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

Ранее в тот же день Вуйнович заявила, что третья волна пандемии COVID-19 возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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